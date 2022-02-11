Понад 20 тисяч пенсіонерів одержали підвищення в середньому на 2,9 тисяч гривень

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна, коментуючи січневе підвищення виплат «чорнобильцям» з інвалідністю, повідомила, что перерахунок виплат торкнувся 21 тисячі осіб, а пенсії у середньому підвищили на 2,9 тисяч гривень.

За її словами, з 1 січня 2022 року пенсія з інвалідності для цієї категорії громадян обчислюється, виходячи із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

«Щорічно, у відповідності із змінами, які внесені у липні 2021 р. до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, буде здійснюватися перегляд мінімальних пенсійних виплат», — додала вона.



А з 1 березня 2022 року буде здійснено наступний етап перерахунку чорнобильських пенсій:

1. У зв’язку із підвищенням на 14 відсотків показника середньої заробітної плати, який враховувався для обчислення цих пенсій.

2. У зв’язку із підвищенням на 14 відсотків мінімальних пенсій по «чорнобильському» закону для потерпілих осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які після підвищення складуть:

для I групи інвалідності — 6840 грн (з 6000 грн або збільшиться на 840 грн);

для II групи інвалідності — 5 472 грн (з 4800 грн або збільшиться на 672 грн);

для III групи інвалідності — 4 218 грн (з 3700 грн або збільшиться на 518 грн);

для дітей з інвалідністю — 4 218 грн (з 3700 грн або збільшиться на 518 грн).

3. Мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю будуть розраховані із нового показника середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за 2021 рік.

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Відповідно збільшаться виплати для:

І група — з 10 340,35 грн до 12 605,27 грн (+ 2 264,92 грн);

ІІ група — з 8 272,28 грн до 10 084,22 грн (+ 1 811,94 грн);

ІІІ група — з 6 204,21 грн до 7 563,16 грн (+ 1 358,95 грн).

Раніше Марина Лазебна повідомляла, що у березні поточного року внаслідок індексації буде підвищено пенсії більш ніж 10 млн пенсіонерів.

Фото Pixabay

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