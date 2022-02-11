27.87 / 28.10 31.69 / 32.07
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

ФОП скасують штрафи за невидачу фіскальних чеків: Гетманцев назвав терміни та ймовірність

12:08 11 лютого 2022
Данило Гетманцев

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев, який раніше заявляв, що відтермінування запровадження РРО для ФОП не буде, уточнив, що у січні 2022 року підприємців не перевіряли на предмет видачі — не видачі чеків, і що штрафи не нараховувалися. На початку року багато підприємців скаржилося на збої у системі.

«Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень», — повідомив він в інтерв'ю «УНІАН» і додав, що таке рішення може бути ухвалене у лютому чи березні — коли це питання буде поставлене на голосування у парламенті.

«Я працюватиму над цим. Проситиму депутатів проголосувати за це», — сказав він і нагадав про свою позицію «істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО».

Ексклюзивні матеріали «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов'язкове, розповів Данило Гетманцев» та «Про блокування грошей на банківських картах та про те, як українці декларують активи, розповів Гетманцев» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Данила Гетьманцева із соціальних мереж

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.