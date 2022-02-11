ФОП скасують штрафи за невидачу фіскальних чеків: Гетманцев назвав терміни та ймовірність

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев, який раніше заявляв, що відтермінування запровадження РРО для ФОП не буде, уточнив, що у січні 2022 року підприємців не перевіряли на предмет видачі — не видачі чеків, і що штрафи не нараховувалися. На початку року багато підприємців скаржилося на збої у системі.

«Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень», — повідомив він в інтерв'ю «УНІАН» і додав, що таке рішення може бути ухвалене у лютому чи березні — коли це питання буде поставлене на голосування у парламенті.

«Я працюватиму над цим. Проситиму депутатів проголосувати за це», — сказав він і нагадав про свою позицію «істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО».

Ексклюзивні матеріали «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов'язкове, розповів Данило Гетманцев» та «Про блокування грошей на банківських картах та про те, як українці декларують активи, розповів Гетманцев» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Данила Гетьманцева із соціальних мереж

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