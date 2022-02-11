В Україні підвищили ставки на кредити для населення: що відомо

У Національному банку України, чий інфляційний звіт за січень 2022 року прогнозує збереження цього року високої продовольчої інфляції, констатували подорожчання кредитів для українців.

Як повідомляє «РБК-Україна», відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2022 року у національній валюті склали 32,7% річних. У грудні 2021 року цей показник становив 32%.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 10,0% до 10,4% річних, валютних — з 3,3% до 3,4% річних.

Кредитний портфель банків виріс на 2,5% - до 1 070 млрд гривень: населення — на 3,3% до 250 млрд гривень, підприємств — на 2,3% до 793 млрд гривень.

З 1 січня 2022 року в Україні було підвищено ризик для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам із 125% до 150%. Наразі на кожні 10 гривень кредиту банк має тримати 1,5 гривні регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які фінансуватимуть банки не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Раніше в НБУ прогнозували, що у 2022 році диспропорції на ринку праці та значний попит на робочу силу за кордоном продовжать «тиснути на заробітні плати у бік підвищення».

Фото Pixabay

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