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Гроші

Не лише у селах: ще одній групі ФОП дозволили працювати без касових апаратів

15:46 11 лютого 2022
Касовий пристрій

Кабмін розширив список ФОП, від яких не вимагатимуть використання касових апаратів.

Як повідомляв голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев, з-під обов'язкової фіскалізації вивели підприємців, які працюють у селищах, якщо вони не реалізують підакцизні товари.

Раніше від обов'язкового використання РРО звільнялися сільських підприємців. У законі, зокрема, йшлося, що без реєстраторів розрахункових операцій вони можуть працювати, якщо інше рішення не ухвалено місцевою владою.

Раніше у ДПС пояснювали, що касовий апарат також не потрібен підприємцю, який торгує в Інтернеті, якщо він отримує гроші не на картку, а на банківський рахунок.

Ексклюзивний матеріал «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не є обов'язковим, розповів Данило Гетманцев» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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