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Якщо довідки для пенсії не видають: як підтвердити пільговий стаж працівникам сільського господарства

16:14 11 лютого 2022
Корови

В українському законодавстві є норма, згідно з якою доярки мають право пільгового виходу на пенсію, якщо є довідка від підприємства про те, що вони працювали 20 років та виконували норми.

Така норма міститься в урядовій ухвалі «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книги або відповідних записів у ній».

Проте часто підприємства не хочуть видавати такий документ, не бажаючи відшкодовувати Пенсійному фонду витрати на виплату пільгової пенсії. Хоча відповідні форми довідок мають бути.

Водночас, підприємство, віднесене до четвертої групи платників єдиного податку, відшкодовувати ПФУ нічого не повинно відшкодовувати.

Нагадаємо, що право на пільгову пенсію дає і стаж, в якому враховано час, протягом якого людина перебувала на інвалідності через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання. Якщо це відбувалося до 01.01.2004, час перебування на інвалідності, пов'язаної з роботою людини, зараховується як у страховий стаж, так і у стаж, що дає право на пільгову пенсію, а якщо після цієї дати — то тільки в стаж, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах.

Фото Pixabay

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