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Платити за опалення можна вдвічі менше: у Кабміні розповіли, як українцям заощадити

19:13 11 лютого 2022
Платити за опалення можна вдвічі менше: у Кабміні розповіли, як українцям заощадити

Українці, які у 2022 році модернізують своє житло, у майбутньому опалювальному сезоні зможуть заощадити на опаленні від 30% до 50%. Такі цифри перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко озвучила на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

За її словами, в уряді очікують, що до програми «Енергетична незалежність» цього року приєднаються 700 тисяч сімей, або 1,5 мільйона українців.

Це мешканці 600 тисяч квартир загальною площею 30 млн. квадратних метрів, пояснила вона.

«У наступному опалювальному сезоні українці платитимуть за опалення у своїх вже модернізованих квартирах у середньому від 30% до 50% менше. Зекономлені кошти можна витрачати на себе, на товари та послуги. Таким чином стимулюємо попит», — цитує Свириденко УНІАН.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Верховна Рада проголосувала закон «Про енергетичну ефективність», який замінив ухвалений ще у 90-ті закон про енергозбереження.

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