Занадто дорогі покупки стануть проблемою: у Раді нагадали українцям про необхідність пояснювати походження коштів

Вже зараз дуже дорога покупка може стати проблемою для тих, хто не може пояснити природу походження власних коштів. Про це громадян попередив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

«Я не хочу лякати людей, але вже неможливо купити нічого дорогого, якщо не доведено походження коштів. Спробуйте купити зараз в автосалоні машину. На ринку можна купити, а в автосалоні — ні» , — заявив Гетьманцев в інтерв'ю УНІАН .

За його словами, у майбутньому фінансовий моніторинг лише посилюватиметься, тому громадянам варто задуматися про свою участь у податковій амністії, послугами якої почали користуватися не лише заможні українці, а й громадяни із середнім статком.

Загальний обсяг амністованих наразі коштів оцінюється в 1,6 млрд гривень.

«Вже амністовано 1,6 млрд грн. Ми бачимо дуже хорошу динаміку. І що цікаво — почали з'являтися відносно дрібні суми ($ 80-$ 100 тис.), а не лише великі ($ 1-$ 2 млн), як це було раніше», — зазначив голова парламентського комітету.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» ідеолог податкової амністії заявив, що 95% учасників амністії задекларували готівку.

Фото Pixabаy

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