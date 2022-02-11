Перевірять кожну медустанову: Зеленський пояснив, як мають намір забезпечити підвищення зарплати медикам

В Офісі президента відреагували на проблеми закладів охорони здоров'я, які не здатні виплатити медикам підвищені з січня 2022 року зарплати. Як заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, такі установи отримають фінансування окремим пакетом від Національної служби здоров'я, тим більше, що у 2022 році бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд грн порівняно з 2021 роком і становить понад 157 млрд гривень.

«Таке фінансування виділятиметься спочатку на півроку, кошти для цього вже закладені у програму медичних гарантій», — написав Тимошенко у Facebook.

Для отримання необхідних коштів медустанова верифікуватиметься МОЗ, щоб розуміти, куди було витрачено кошти, виділені раніше, і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати.

«Є різні приклади „господарювання“ та відповідальності керівників закладів. Тому Держаудитслужба перевірятиме кожен медичний заклад, який демонструватиме у своїх звітах нездатність виплатити нову заробітну плату», — сказав заступник керівника ВП.

Він також повідомив про початок перевірок за фактами примусового переведення медиків на неповну ставку. Викритих на цьому керівників чекають кадрові рішення.

Нагадаємо, нову програму медичних гарантій було запущено в Україні з квітня 2021 року.

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