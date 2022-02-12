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У Мінсоцполітики розповіли, як розмір субсидії залежить від ковіда

9:59 12 лютого 2022
Субсидії

Розмір субсидії в Україні залежить не тільки від складу домогосподарства, розміру доходів і набору комунальних послуг та тарифів на них, але й від рівня епідеміологічної небезпеки у конкретному регіоні. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«В період карантину для регіонів з встановленим „червоним“ рівнем епідеміологічної небезпеки окремі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія (користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води), збільшуються на 50%, адже люди більше перебувають вдома, внаслідок чого зростає споживання цих послуг. Відповідне збільшення відбувається в розрахунку на місяць незалежно від кількості днів, протягом яких діяв „червоний“ рівень епідеміологічної небезпеки», — повідомили у відомстві.

Таким чином, враховуючи, що в січні в більшості областей України не було встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, розрахунок житлових субсидій за цей місяць проводився в цих областях без збільшених соціальних нормативів, що вплинуло на визначення розміру субсидії. порівняно з груднем минулого року, коли такий рівень діяв майже у всіх регіонах.

«Оскільки розрахунок житлової субсидії проводиться до 25 числа поточного місяця, якщо „червоний“ рівень епідеміологічної небезпеки встановлено після здійсненого розрахунку, відповідні донарахування будуть проведені в наступному місяці», — повідомили у міністерстві.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити з заборгованістю за комунальні послуги, з якою субсидіант не згодний і через яку його можуть позбавити субсидії.

Фото з Pixabay

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