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Власники дорогих авто заплатять більше: в Україні змінять принцип призначення штрафів за порушення правил дорожнього руху

10:04 12 лютого 2022
Власники дорогих авто заплатять більше: в Україні змінять принцип призначення штрафів за порушення правил дорожнього руху

Після новацій для автомобілістів, які почали діяти з початку 2022 року, на розгляд Верховної Ради внесли ще один законопроект, який кардинально змінює філософію нарахування штрафів за порушення Правил дорожнього руху. Як повідомляє Uamotors, у разі ухвалення документа розмір адміністративних штрафів для власників елітних авто зросте в 10 разів, а штрафів, що виписуються відповідно до Кримінального кодексу — удвічі.

Під «елітним» автомобілем автори законопроекту мають на увазі легкові авто, що їх ринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат. З урахуванням чинного значення цього стандарту станом на 1 січня 2022 року елітний транспорт має коштувати від 2437,5 тисячі гривень, тобто близько 85 тисяч доларів.

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Середньоринкову вартість транспорту визначатиме Міністерство економіки. Щороку до початку лютого цей список затверджуватиме уряд.

Таким чином, якщо за перевищення швидкості власник Lanos має заплатити 340 гривень штрафу, то власник Audi Q8 — вже 3400 гривень.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні минув термін пільгового розмитнення «євроблях» і тепер автовласники, які не легалізували свій автомобіль навіть за посередництва учасників бойових дій, можуть взагалі залишитися без машини.

Фото Pixabay

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