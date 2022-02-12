Українцям, які вирішили вийти з тіні, запропонують добровільно платити новий податок

Українці, які працюють, але ще й займаються певним бізнесом і не зареєстровані як ФОПи, можуть працювати легально. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНІАН.

«Обговорюється така ініціатива. Хочу відразу підкреслити, що вона буде добровільною, тобто лише для тих, хто буде мати бажання скористатися такою можливістю. Вона буде стосуватися сфери таксі, а також 27 видів іншої діяльності. Суть полягає у тому, що треба надати можливість найманим працівникам, які, окрім основної роботи, наприклад, по вечорах таксують, робити це легально та офіційно і навіть без оформлення як ФОП», — каже він.

За словами політика, зараз розглядається модель, при якій людина зможе через систему «Дія» подати заявку на встановлення програмного РРО і приймати платежі через нього.

«Все, більше нічого не треба робити. Ні рахунків відкривати, ні реєструватися ніде. Однією кнопкою в „Дії“ ви подасте заявку, і друга кнопка — встановили РРО. Це все без жодних реєстрацій», — повідомив Гетманцев.

За його словами, така система працює у багатьох країнах.

«Все, що ви отримаєте як додатковий дохід, за це ви сплатите 5%. Така система працює в багатьох країнах. Люди задоволені цією системою, вони користуються нею, тому ми плануємо теж це реалізовувати. І ще раз повторюсь, що це буде добровільно. Тобто лише для тих, хто захоче», — каже нардеп.

Про те, які нововведення чекають українських ФОПів читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов’язковий, розповів Данило Гетманцев.

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