Пенсія незалежно від віку: хто та коли може на неї розраховувати

В Україні для оформлення пенсії за віком пріоритет має кількість років заробленого страхового стажу.

При цьому, починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 й більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку людини. Про це повідомили у Мінсоцполітики.



Зазначається, що розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера залежно від придбаного ним страхового стажу та одержаної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.

Нагадаємо, у 2022 році право вийти на пенсію за віком 60 років мають громадяни, страховий стаж яких становить не менше 29 років. У 63 роки — якщо стаж становить від 19 до 29 років, а у 65 років — якщо страховий стаж становить від 15 до 19 років. Українці, які не накопичили 15 років стажу, мають право у 65 років отримувати соціальну виплату.

Але не всі українці, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на тимчасову фінансову допомогу від держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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