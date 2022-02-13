27.93 / 28.21 31.75 / 32.18
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсія незалежно від віку: хто та коли може на неї розраховувати

8:23 13 лютого 2022
пенсіонери

В Україні для оформлення пенсії за віком пріоритет має кількість років заробленого страхового стажу.

При цьому, починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 й більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку людини. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Зазначається, що розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера залежно від придбаного ним страхового стажу та одержаної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.

Нагадаємо, у 2022 році право вийти на пенсію за віком 60 років мають громадяни, страховий стаж яких становить не менше 29 років. У 63 роки — якщо стаж становить від 19 до 29 років, а у 65 років — якщо страховий стаж становить від 15 до 19 років. Українці, які не накопичили 15 років стажу, мають право у 65 років отримувати соціальну виплату.

Але не всі українці, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на тимчасову фінансову допомогу від держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Козловський

«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Смачний салат з двох інгредієнтів: Настя Монахова поділилася незвичайним рецептом

Смачний салат з двох інгредієнтів: Настя Монахова поділилася незвичайним рецептом

Королева Єлизавета та принц Чарльз

Стало відомо про стан королеви Єлизавети, яка була у прямому контакті з хворим на ковід принцом Чарльзом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.