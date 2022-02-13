Березнева індексація пенсій: чому багато хто її не відчує

З 1 березня в Україні заплановано індексацію пенсій. У Мінсоцполітики поспішили пообіцяти, що в середньому пенсії підвищаться на 14%, а якщо перевести це на гроші, то середня надбавка становитиме 500 гривень. Проте, як повідомляє Obozrevatel, розрахунки показують, що багато пенсіонерів обіцяного підвищення виплат не відчують. Це пов'язано з особливостями розрахунку пенсійних виплат в Україні.

Під індексацію не підпадуть пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок у 2019 році та пізніше. Крім того, не проіндексують пенсії, призначені за спеціальним законом. Це переважно стосується деяких категорій держчиновників.

Але навіть якщо виплати точно підлягають індексації, то розмір збільшення може виявитися далеким від обіцяного. Індексації підлягає не вся пенсія, лише розрахунковий її розмір без урахування добавок за стаж. Крім того, зараз у більшості пенсіонерів у формулу пенсії закладено не актуальну середню зарплату, а зарплату з 2014 по 2016 рік. Таким чином, розрахунковий розмір пенсії становить 3038,8 грн, а після індексації він становитиме 3464,2 грн, таким чином збільшення становитиме всього 425,4 грн.

Загалом не відчують індексації ще й ті, хто працюючи отримував зарплату на рівні середньої, оскільки розрахункова пенсія для них становить 1627,9 грн. Після індексації розрахунковий розмір підвищиться до 1855,8 грн, але виплати не підвищуватимуть, оскільки на руки пенсіонерам і так виплачують 1934 грн — абсолютний пенсійний мінімум.

В Інституті демографії та соцдосліджень ім. Птухи вважають, що індексацію не відчують ще й тому, що коефіцієнт перерахунку не встигає за інфляцією. «Індексація працює із запізненням на рік. Минулого року інфляція була близько 10%… Цього року інфляція буде ще вищою», — заявила старший науковий співробітник Лідія Ткаченко.

Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою, середня пенсія в Україні станом на 1 січня 2022 року становить 3915 гривень. Проте половина пенсіонерів отримує на руки менше ніж 3 тисячі гривень.

Фото ua.depositphotos.com

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