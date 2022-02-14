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Гроші

«Ковідну» тисячу можна буде отримати готівкою: як і коли це краще зробити

9:32 14 лютого 2022
Гривні

В Україні, де з грудня 2021 року вакцинованим громадянам стали видавати «ковідну тисячу» — поки що це можливо лише онлайн, через додаток «Дія», у тому числі й підліткам від 14 років, у другій половині року планують видавати кошти та у готівковій формі.

Так, у Кабміні зазначили, що на другому етапі програми еПідтримка (II-III квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм для громадян, які не мають смартфонів і не користуються «Дією». Коли механізм розроблять, українці матимуть змогу звернутися за виплатами в офлайн-форматі.

Нагадаємо, що українцям у віці 60+, а також людям з інвалідністю І та ІІ групи надали можливість витратити «ковідну» тисячу на придбання лікарських засобів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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