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Нацбанк має намір змінити Положення про касові операції: яких чекати змін

11:13 14 лютого 2022
каса

Нацбанк виніс на громадське обговорення новий порядок ведення касових операцій. Пропонується відмовитися від поняття «небанківська установа», оскільки воно не конкретне, а натомість закріпити в законі термін «небанківські постачальники платіжних послуг» та чітко прописати їхні обов'язки та вимоги до їхньої роботи.

Велику групу постачальників платіжних послуг пропонується поділити на «банківських» та «небанківських». До останніх належатимуть:

  • платіжні установи (зокрема малі);
  • філії іноземних платіжних установ;
  • установи електронних грошей;
  • фінустанови, які мають право на надання платіжних послуг;
  • оператори поштового зв'язку;
  • надавачі нефінансових платіжних послуг.

Небанківські постачальники фінансових послуг працюватимуть із так званими «платіжними рахунками». Цей рахунок відкривається надачем платіжних послуг користувачеві на договірній основі для виконання платіжних операцій.

У Нацбанку не думають, що новий порядок може спричинити якісь негативні наслідки. «Надання ширших повноважень та прав суб'єктам господарювання, у тому числі небанківським постачальникам платіжних послуг у межах чинного законодавства, створює необхідні сприятливі економічні передумови для їхнього функціонування та розвитку конкурентного середовища ринку фінансових та банківських послуг», — кажуть у НБУ.

Нагадаємо, раніше в Україні запропонували дати поштовим відділенням право на банківські розрахункові операції, на відкриття та ведення рахунків громадян та юридичних осіб, випуск та обслуговування платіжних карток. Законопроект був ухвалений у першому читанні, але був різко розкритикований Нацбанком.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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