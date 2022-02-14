Нацбанк має намір змінити Положення про касові операції: яких чекати змін
Нацбанк виніс на громадське обговорення новий порядок ведення касових операцій. Пропонується відмовитися від поняття «небанківська установа», оскільки воно не конкретне, а натомість закріпити в законі термін «небанківські постачальники платіжних послуг» та чітко прописати їхні обов'язки та вимоги до їхньої роботи.
Велику групу постачальників платіжних послуг пропонується поділити на «банківських» та «небанківських». До останніх належатимуть:
- платіжні установи (зокрема малі);
- філії іноземних платіжних установ;
- установи електронних грошей;
- фінустанови, які мають право на надання платіжних послуг;
- оператори поштового зв'язку;
- надавачі нефінансових платіжних послуг.
Небанківські постачальники фінансових послуг працюватимуть із так званими «платіжними рахунками». Цей рахунок відкривається надачем платіжних послуг користувачеві на договірній основі для виконання платіжних операцій.
У Нацбанку не думають, що новий порядок може спричинити якісь негативні наслідки. «Надання ширших повноважень та прав суб'єктам господарювання, у тому числі небанківським постачальникам платіжних послуг у межах чинного законодавства, створює необхідні сприятливі економічні передумови для їхнього функціонування та розвитку конкурентного середовища ринку фінансових та банківських послуг», — кажуть у НБУ.
Нагадаємо, раніше в Україні запропонували дати поштовим відділенням право на банківські розрахункові операції, на відкриття та ведення рахунків громадян та юридичних осіб, випуск та обслуговування платіжних карток. Законопроект був ухвалений у першому читанні, але був різко розкритикований Нацбанком.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»139
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