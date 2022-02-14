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Податківці набули право обмежувати виїзд директорів за межі України: що про це відомо

12:40 14 лютого 2022
Монети

Керівників підприємств, щодо яких є судове рішення стосовно стягнення податкового боргу, можуть не випустити за кордон — право застосовувати тимчасове обмеження отримали податкові органи.

Заступник начальника ГУ ДПС у Чернівецькій області Микола Загарюк пояснив, що відповідні зміни внесено до українського законодавства, зокрема до закону про порядок виїзду та в'їзду в Україну.

За його словами, таке обмеження може бути введене виключно на підставі рішення суду щодо керівника платника податків — боржника, воно полягає у тимчасовій забороні його виїзду за межі України.

Так, у законодавстві уточнено право контролюючого органу на отримання інформації про боржників. Зокрема, податкові органи отримали право безоплатно отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їхніх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), не лише інформацію, документи та матеріали, необхідні для контролю за нарахуванням і сплатою податків, а й щодо керівників юридичних чи постійних представництв нерезидентів-боржників (у визначених Кодексом випадках).

Контролюючому органу надано право звертатися до суду щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників за межі України у разі виникнення податкового боргу.

Раніше у податковій заявляли, що керівнику контролюючого органу або його заступнику надали право приймати рішення щодо стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу платника податків без звернення до суду.

Фото Pixabay

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