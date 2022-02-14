Розраховується на кожен місяць окремо: у Кабміні пояснили, кому дадуть збільшену субсидію

Сім'ї, які отримали квитанції за житлово-комунальні послуги, могли помітити, що розмір субсидії безпосередньо залежить від того, чи був внесений регіон до «червоної» зони. У Кабміні пояснюють, що у грудні-2021 червоний рівень епідемічної небезпеки діяв майже у всіх регіонах, а в січні більшість областей бути «червоними» перестали. Отже, і субсидія, порівняно з грудневою, відчутно скоротилася.

Одержувачам субсидії нагадують, що розмір виплати розраховується щомісяця. Для «червоних» регіонів нормативи користування електроенергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі та підігріву води збільшуються на 50%. Нормативи підвищуються на місяць і не залежать від того, скільки днів реально діяв червоний рівень епіднебезпеки. Але для того, щоб мешканці могли розраховувати на підвищену субсидію, «червоною» область має стати до 25 числа, коли проводиться перерахунок. Інакше підвищену субсидію мешканці отримають лише під час перерахунку наступного місяця.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter