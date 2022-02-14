За наявності робочого стажу не менше 15 років: хто може оформити дострокову пенсію в Україні та як це зробити

В Україні щороку посилюються вимоги щодо виходу на пенсії за віком. Наприклад, щоб у 2022 році вийти на пенсію у 60 років, у людини має бути не менше 29 років страхового стажу. Проте, є категорія громадян, для яких за наявності 15-річного стажу є можливість вийти на заслужений відпочинок у 50 років.

Як повідомляють у Координаційному центрі з надання правової допомоги, таким правом можуть скористатися жінки, які народили та виховали (до шестирічного віку) п'ять і більше дітей.

За словами головного спеціаліста відділу правопросвітництва та комунікацій Регіонального центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги Кіровоградської області Анастасія Прохоренко, таке положення закріплено у статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

На вибір матері або у разі її відсутності, якщо вихованням п'яти або більше дітей займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Відповідно до закону, до страхового стажу до 1 січня 2005 року зараховується, зокрема, час догляду непрацюючою матір'ю за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, а починаючи з 1 січня 2005 року — періоди догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законодавством.

Щоб отримати таку пенсію, потрібно надати документи, що засвідчують особу та наявність страхового стажу. Також потрібні документи на дітей.

Заяви подаються до органів Пенсійного фонду України не раніше ніж за місяць до 50-річчя жінки і, бажано, не пізніше ніж протягом трьох місяців з часу настання цього віку. У такому разі виплати призначать з дня 50-річчя, а якщо пізніше — від дня звернення за пенсією.

Також жінкам виплачується надбавка, що регулюється законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Її розмір — від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (на даний час — 1934 грн). Надбавка залежить від кількості дітей.

Нагадаємо, що у березні заплановано індексацію пенсійних виплат на 14 відсотків. Підвищення торкнеться, зокрема, й «вікових» надбавок: пенсіонери 75−80 років отримуватимуть не по 400 гривень щомісяця, а по 456 гривень, а люди старші 80 років — 570 гривень, а не 500, як зараз.

Фото Pixabay

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