На здачу не видавати: ФОП пояснили, що робити зі зношеними купюрами

Для ФОП, яких з 1 січня 2022 року зобов'язали використовувати РРО (ПРРО), є правила внесення розмінних монет, а також щодо поводження зі старими купюрами, якими розплатився покупець.

Як пише «НВ», підприємець, який отримав стару купюру, не повинен віддавати її як здачу іншому клієнту — він зобов'язаний здавати такі банкноти (монети) разом з готівкою в обслуговуючі банки. Відповідно до законодавства, бізнесмени мають забезпечувати наявність у касі грошей для здачі.

У зв'язку з тим, що деякі монети в Україні вийшли з обігу, ФОП мають право заокруглювати суму покупки в такому порядку:

від 1 до 4 копійок — у бік зменшення, до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок;

від 5 до 9 копійок — у бік збільшення, до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок.

Раніше у податковій пояснили, як працювати з РРО, якщо раптово пропав інтернет.

Фото Pixabay

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