Бракує страхового стажу: кому нараховуватимуть допомогу замість пенсії та які документи потрібні

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, мають право на державну грошову допомогу (соціальну пенсію).



Соціальна пенсія виплачується доти, поки людина набуває право про пенсію. На неї мають право ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менш як 15 років страхового стажу.



Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу його сім'ї.

Соціальна пенсія (тимчасова державна соціальна допомога) не призначається людям, які:

- продовжують працювати або мають якийсь інший дохід;

- мають членів сім'ї, які протягом попереднього року здійснили покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

- мають у сімейному володінні більше одного будинку/квартири (загальною площею житла понад 21 м² на 1 члена сім'ї та додатково — 10,5 м² на сім'ю) або автомобіль;

- мають середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за останні пів року понад 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2022 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні: 1934 грн — з 1 січня, 2027 грн — з 1 липня, 2093 грн — з 1 грудня.

Для призначення соціальної допомоги людині потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та подати такі документи:

- заяву з пред'явленням документа, що засвідчує особу пенсіонера;

- індивідуальний податковий номер заявника;

- довідку про наявний страховий стаж (видається в органах ПФУ на запит пенсіонера протягом 5 робочих днів);

- декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення щодо призначення допомоги;

- копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- копію посвідчення біженця чи тимчасового виду на постійне проживання;

- довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання, зокрема органом місцевого самоврядування.

Якщо соціальна пенсія оформляється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, тоді ще потрібна довідка про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Державна грошова допомога виплачується у розмірі, що становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, у 2022 році уряд планує кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Практично всіх пенсіонерів торкнеться березнева індексація.



Фото: https://ua.depositphotos.com

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter