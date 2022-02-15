Класичний «чорний лебідь»: в НБУ розповіли про ситуацію на фінансовому ринку

Новини про можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво вплинули на валютний ринок. У п'ятницю, 11 лютого, попит на валюту перевищував її пропозицію. Нацбанк продали $ 50 млн на згладжування надмірних коливань долара. Про це в інтерв'ю «НВ.Бізнес» заявив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

За словами Лупіна, у вихідні попит на валюту збільшився на готівковому сегменті ринку, що призвело до досить відчутного зростання курсу долара на старті торгів у понеділок.

Після того, як НБУ викинув на ринок $ 377 млн, підвищений попит на валюту став згасати.

Наразі, за словами банкіра, ситуація на валютному ринку контрольована.

Поточний розмір міжнародних резервів дозволяє Нацбанку активно діяти на валютному ринку, й за необхідності заспокоювати тимчасові сплески.

Лупін нагадав, що схожа ситуація з валютою в Україні через новини про ескалацію на українських кордонах була в січні.

Він зазначив, що січневий досвід продемонстрував велику стійкість до таких шоків як валютного ринку, так і економіки загалом.

«Події у січні це класичний „чорний лебідь“. Посилення геополітичної напруги дуже важко прогнозувати, тому що ніхто фактично не знає, які плани у нашого сусіда», — додав банкір, уточнивши, що Україна живе у такій ситуації з 2014 року.

За словами Лупіна, наразі банківська система України добре капіталізована, ліквідна, є резерви.

«Зараз у нас є потужний інструментарій та навіть у разі повторення шоків зможемо їх долати швидко та без особливих збитків для економіки», — додав чиновник.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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