В Україні збільшать соціальну допомогу на дітей: хто зможе у березні отримати 400 гривень надбавки

З 1 березня в Україні збільшується на 400 грн допомога на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї. Як повідомила в ефірі Українського радіо очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, новий розмір допомоги цій категорії соціально вразливих громадян складе 2100 гривень (замість 1700 грн.).

Важливо, що соціальна допомога на дитину надається всім багатодітним сім’ям, які отримали відповідне посвідчення. До прикладу, якщо в сім’ї є четверо дітей, двоє з яких ще не досягли шестирічного віку, батьки будуть отримувати щомісячну грошову допомогу на кожного з них по 2100 гривень.

Для отримання соціальної допомоги на дитину одному з батьків потрібно звернутися до територіального відділення соціального захисту населення та написати заяву на виплату коштів, уточнили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що багатодітні жінки мають також право на оформлення дострокової пенсії — при досягненні віку у 50 років. Умовами є наявність не менше ніж 15-річного страхового стажу і 5 дітей. Також Також таким жінкам виплачується надбавка, що регулюється законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Її розмір становить від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (на даний час — 1934 грн). Надбавка залежить від кількості дітей.

Фото Pixabay

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