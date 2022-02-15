Не лише рентна плата: які податки потрібно встигнути сплатити у понеділок, 21 лютого

Понеділок, 21 лютого, є останнім днем для сплати цілого переліку податків та зборів за IV квартал 2021 року. Як повідомляє ресурс Бухгалтер 911. У переліку зокрема:

екологічний налог;

рентна плата за користування недрами;

рентна плата за спеціальне використання води;

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

збір за місця для паркування транспортних засобів;

туристичний збір;

єдиний налог із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та були задекларовані у IV кварталі 2021 року платниками, віднесеними до І-ІІ груп;

єдиний налог за IV квартал 2021 року (платників, що віднесені до III групи).

На додачу 21 лютого є останнім днем сплати зобов'язань, визначених у декларації про майновий стан та доходи фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2021 рік, та ЄСВ з доходу за січень 2021 року (крім гірничих підприємств).

Нагадаємо, нині Рада готується радикально змінити формулу нарахування рентної плати за добучу газу.

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