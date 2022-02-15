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Гроші

Українців попередили про «точкове» підвищення цін на житло: названо причину

16:35 15 лютого 2022
Будівництво

В Україні продовжується зростання цін на продукти, а наприкінці лютого варто очікувати точкового збільшення вартості нового житла на 5−7% у гривні.

Про це повідомляє UBR.ua, відзначаючи, що це пов'язано з переходом будівництва об'єктів на новий рівень.

Стверджується, що це планове підвищення цін. Щоправда, воно ймовірне лише у 5% ЖК, що будуються, і особливо не позначиться на середній ціновій динаміці, стверджують експерти.

Ціни утримуються з кількох причин:

  • збільшення відкладеного попиту;
  • відсутність нових джерел поповнення платоспроможного попиту;
  • курсові коливання, від яких багато у чому залежать ціни виробників і постачальників будівельних матеріалів;
  • зовнішньополітична напруженість;
  • частково економічна невизначеність.

Зазначається, що причини нерозривно пов'язані між собою, але ринок розраховує на те, що у найближчі кілька тижнів з'явиться «світло наприкінці тунелю».

Раніше повідомлялося, що у 2022 році тарифи на домашній та мобільний інтернет значно зростуть, дротовий інтернет подорожчає на 20−30%.

Фото Pixabay

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