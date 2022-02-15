Податківці будуть перевіряти покупців нерухомості: що треба знати

Наприкінці минулого року уряд затвердив постанову щодо покращення якості адміністративних послуг, зокрема онлайн, та вдосконалення процедури реєстрації речових прав на нерухоме майно. А нещодавно Кабмін дозволив податковим органам перевіряти інформацію під час купівлі-продажу нерухомості. З 5 лютого набрав чинності спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 року № 280/5/41. Згідно з ним під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державна податкова служба перевірятиме інформацію про покупця. У ЗМІ з’явилось багато трактувань цього наказу, тому «ФАКТИ» звернулись за коментарями до юристів, щоб з’ясувати, кого, коли та як саме будуть перевіряти податківці.

«Дійсно, з 5 лютого 2022 року діє Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі — порядок), — повідомив «ФАКТАМ» адвокат AO SLA Attorneys Роман Луцько. — Варто відразу сказати, що усі конспіративні історії щодо мети запровадження даного порядку є просто перекрученими фактами, що з’явилися у суспільстві після публікацій окремих ЗМІ.

Адже на численних інтернет-ресурсах та у соціальних мережах з’явилось безліч страшилок на кшталт: «обов'язкова податкова перевірка покупця та його майнового стану перед оформленням майна», «обов'язковий звіт про походження коштів», «надання дозволів органу ДПС для проведення угоди у нотаріуса» та інше. Насправді це не відповідає дійсності.

Метою цього порядку є лише підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб (РНОКПП) даним Державного реєстру фізичних осіб — платників податків під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Простими словами, для запобігання виникнення помилок в реєстрі речових прав та їхніх обтяжень орган державної реєстрації вводить РНОКПП, тобто податковий номер фізичної особи, а реєстр вже автоматично підтягує ПІБ сторін правочину. Вказані заходи вживатимуться органами державної реєстрації під час здійснення будь-якої реєстраційної дії.

Таким чином, органи ДПС України на підставі порядку не здійснюватимуть перевірку покупця, його майна, декларування доходів чи будь-яких активів сторін договору. Крім того, нотаріус або державний реєстратор жодним чином не має та не матиме відношення до порядку розрахунків між сторонами того чи іншого правочину", — відзначив Роман Луцько.

Але для початку варто з’ясувати, при здійсненні яких саме дій, пов’язаних з реєстрацією майнових прав на нерухомість, буде проводитись перевірка.

«Реєстрація речових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснюється при зміні власника об’єкту нерухомості, — розповів „ФАКТАМ“ адвокат, партнер ЮК ASA GROUP Максим Колдоба. — Це купівля-продаж, обмін, дарування, звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку тощо, а також при реєстрації інших речових прав, таких як оренда об’єкта нерухомості, інше речове право (суперфіцій, сервітут та інші). Отже, перевірка буде проводитись перед здійсненням будь-якої реєстраційної дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно».



Так все ж, яку саме інформацію буде перевіряти ДПС та з яких джерел вона буде її отримувати?

«Як визначено в новому порядку, при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно уповноважені особи надсилатимуть запити до Державної податкової служби, — повідомила «ФАКТАМ» адвокатка ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери» Ольга Чайковська-Тимкович. — Перевірка передбачає надсилання таких відомостей:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

У відповідь державний реєстратор отримає підтвердження або спростування правильності наданої інформації.

Органи Державної податкової служби після опрацювання запиту та перевірки даних передаватимуть відповіді, які містять таку інформацію:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

результат обробки запиту.

Для перевірки відомостей органи податкової служби використовуватимуть інформаційні системи Державної податкової служби", — сказала юристка.

Але пересічних українців турбують питання, чи може ця перевірка стати причиною заборони проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно, та які дії передбачені ДПС, якщо виявиться, що вартість квартири набагато більша, ніж людина може заробити відповідно до своїх офіційних доходів?

«Чинним законодавством, яке регулює порядок проведення реєстраційних дій, не передбачено підстав для відмови у вчиненні реєстраційних дій на підставі невідповідності даних, виявлених під час перевірки, передбаченої вищевказаним порядком, — роз’яснила Ольга Чайковська-Тимкович. — Необхідно розвіяти міфи, які ширяться в медіа, та звернути увагу на те, що затверджений спільним наказом Мін'юсту та Мінфіну порядок не передбачає перевірки офіційних доходів покупця та їхнього порівняння з вартістю квартири, а лише передбачає перевірку реєстраційного номера облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків. Тому цей порядок та чинне законодавство не регламентують наслідків невідповідності рівня доходів та ціни нерухомості. На цьому наголосив і Мін`юст у своєму роз’ясненні, вказавши, що метою перевірки є підтвердження „правильності“ внесення відомостей про фізичних осіб», — підсумувала Ольга Чайковська-Тимкович.

Варто нагадати, що раніше парламент ухвалив закон, згідно з яким при купівлі нерухомості право на землю, на якій така нерухомість розташована, буде переходити у власність покупця автоматично. І навпаки, при купівлі земельної ділянки всі розміщені на ній об'єкти нерухомості одночасно переходять у власність набувача землі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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