Пенсіонери можуть використати «ковідну тисячу» на оплату комуналки: як це зробити

З 14 лютого українці віком від 60 років можуть витратити тисячу гривень за вакцинацію з картки «єПідтримки» на оплату житлово-комунальних послуг.

Зокрема, оплачувати комунальні послуги з віртуальної картки можна у касах відділень «ПриватБанку», повідомили у фінустанові.

При оплаті послуг система сама перевірятиме вік, тому додаткове підтвердження документами не потрібно.

Щоб оплачувати комунальні послуги за рахунок грошей «єПідтримки» онлайн, потрібно оновити Приват24 до останньої версії. Потім створити платіж за комунальні послуги та вибрати картку «єПідтримка» для оплати.

За даними «ПриватБанку», сьогодні в установі оформлено вже близько 5,4 млн цифрових карт «єПідтримка».

Крім того, вакциновані українці 60+ та люди з інвалідністю зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки.

Нагадаємо, термін використання віртуальної тисячі продовжено з 4 до 9 місяців. З 7 лютого на тисячу за вакцинацію можна оформити передплату на газети та журнали.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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