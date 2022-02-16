Індексація пенсій держслужбовців: чи варто чекати на обіцяне підвищення

В Україні внесено зміни до деяких пенсійних законів. Зокрема, визначено дату щорічної індексації пенсій — 1 березня.

Щорічна індексація тепер стосуватиметься пенсій військовослужбовців, державних службовців, чого не було раніше.

А ось зростання пенсій держслужбовців давно заморожене, їх уже кілька років не перераховують.

Багатьом держслужбовцям довелося відмовитись від своїх колись вигідних пенсій та перейти на звичайну пенсію за віком. Зважаючи на це, дороги назад вже немає, вважає незалежний консультант Сергій Коробкін.

Також у березні на 14% або у середньому на 700 грн підвищаться військові пенсії (без урахування підвищень та надбавок).



З 1 січня 2022 року збільшено мінімальний розмір пенсії щодо втрати годувальника, який загинув в АТО (ООС) — з 6 100 гривень до 7800 гривень. Такі виплати отримують непрацездатні батьки, діти померлого, і навіть його дружина (чоловік).

Фото: https://ua.depositphotos.com

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