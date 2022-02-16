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«Ковідною тисячею» можна заплатити за газ, але послуга доступна не всім споживачам

13:02 16 лютого 2022
Газова плита

Після того, як уряд дозволив деяким категоріям українців оплачувати комунальні послуги за рахунок програми е-Підтримка, у компанії «Нафтогаз України» підтвердили, що тисячою за вакцинацію можна розплатитися за газ.

«Оплата газу від НАК „Нафтогаз України“ за карткою єПідтримка можлива декількома способами» , — йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці компанії у соцмережах.

Це можна зробити онлайн:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чат-боті Gasua у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • через платіжні системи (PORTMONE, Liqpay, EasyPay, iPay).

Або ж офлайн:

  • через платіжні термінали самообслуговування.

У компанії нагадали, що ціна на природний газ для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Фіксований» становить 7,96 грн. за кубометр з ПДВ, але без урахування розподілу.

Нагадаємо, право витратити «ковідну тисячу» на комуналку надали вакцинованим українцям віком 60+. При оплаті послуг система сама перевірятиме вік платника, тому додаткове підтвердження документами не потрібно.

Фото Pixabay

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