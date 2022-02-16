Фірми-прокладки, нібито афілійовані з ексголовою МОЗ Максимом Степановим та його бізнес-партнером Ігорем Іллєнком, фігурують у кримінальному провадженні НАБУ у зв'язку зі зловживанням владою та відмиванням коштів. Про це йдеться у розслідуванні «РБК-Україна». Зокрема, в публікації наголошується, що одна зі «схем», яку нібито створили бізнес-партнери, стосувалася махінацій навколо посвідчень водія.

Як йдеться у розслідуванні «РБК-Україна», у 2014 році разом із передачею повноважень з персоналізації посвідчень водія «Поліграфкомбінат «Україна» передав МВС спецпринтери компанії TOPPAN, закуплені через Inte Graph International FZE Ігоря Іллєнка. Керував передачею майна Степан Кубів — на той момент голова Нацбанку, у віданні якого був поліграфкомбінат. З державного бюджету було витрачено понад 90 млн грн.

«Своєю чергою TOPPAN PRINTING CO., LTD відмовлявся працювати з держпідприємством безпосередньо, пропонуючи працювати через офшорне прокладку Inte Graph International FZE Іллєнко. Таким чином, і Головний сервісний центр МВС, і «Поліграфкомбінат «Україна» опинилися в заручниках у сім'ї Іллєнко, адже головним постачальником витратних матеріалів для посвідчень водія є ТОВ «ТОППТЕК» (Україна) та Inte Graph International FZE (ОАЕ) — і обидві компанії пов'язані з Іллєнком», — повідомляється у матеріалі.

За даними розслідувачів «Наші Гроші», ТОВ «ТОППТЕК» та ТОВ «Компанія «Топптек» отримали понад 50 млн грн від структур Міністерства внутрішніх справ за обслуговування принтерів для друку посвідчень водія. Монопольний статус цих фірм нібито забезпечила компанія Inte Graph International FZE Ігоря Іллєнка.

«Згідно з інформацією сайту Prozzoro, між компанією SBS TRADING COMPANY LIMITED (що належить Іллєнко, про що свідчать британські реєстри) та поліграфкомбінатом у липні 2019 року був підписаний договір на постачання витратних матеріалів. За експертною оцінкою, вартість бланків цих документів (без чіпа) становить 0,8 євро у той час, як поліграфкомбінат завдяки закупівлі через прокладки Іллєнко постачає ці бланки вартістю 7,6 євро. Тобто майже вдесятеро дорожче за реальну вартість», — наголошується в розслідуванні.



У розслідуванні також йдеться, що на закупівлях комплектуючих та витратних матеріалів за завищеними цінами для ДП «Поліграфкомбінат «Україна» у 2013−2019 роках Степанов та Іллєнко могли заробити 2,5 млрд грн.

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter