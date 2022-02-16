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Гроші

В Україні злетіла ціна на важливий інгредієнт борщового набору

15:56 16 лютого 2022
буряк овочі

В Україні продовжують дорожчати овочі борщового набору і особливо активно зростає в ціні столовий буряк. Як повідомляє EastFruit, зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10−15 грн/кг, що на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Ціни на буряки зростають під впливом кількох факторів. Насамперед дається взнаки дефіцит пропозиції: багато виробників призупинили продажі до квітня. Скоротилося постачання коренеплодів із Польщі. Крім того, подорожчанню сприяє підвищений попит на буряки. Учасники ринку прогнозують, що відпускні ціни можуть знизитись, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.

У 2021 році буряк вибився в лідери за темпами подорожчання серед продуктової групи товарів. За період із грудня 2020 року до грудня 2021-го ціни злетіли у два з половиною рази.

Нагадаємо, президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» Олег Титамир не вірить у ефективність державного регулювання цін на продукти. Експерт попереджає, що українські виробники продуктів можуть виявитися менш конкурентоспроможними порівняно з іноземними фермерськими господарствами, які отримують комплексну держпідтримку.

Фото pixabay.com

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