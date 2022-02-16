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Касовий апарат на ремонті чи немає світла: у податковій пояснили, що робити ФОПам

16:59 16 лютого 2022
касовий пристрій

Після введення обов'язкових касових апаратів (програмних реєстраторів) для більшості ФОПів податкова пояснила, як діяти підприємцям, якщо під час розрахунків сталося відключення електроенергії або касовий апарат (реєстратор) вийшов з ладу. Найчастіше дані необхідно буде відобразити у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО), а після усунення збою/технічних неполадок провести потрібні суми через реєстратор.

Якщо суб'єкти господарювання заздалегідь не подбали про документи, які призупиняють розрахункові операції на час виходу з ладу реєстратора або відключення електроенергії, то таким ФОПам необхідно зареєструвати книги обліку розрахункових операцій та заносити туди дані у разі нештатної ситуації.

Якщо у підприємця у розпорядчих документах передбачено призупинення розрахунків у разі поломки реєстратора, відключення електроенергії, то книгу обліку реєструвати не обов'язково — лише за бажання та у разі потреби.

Передбачено і той випадок, якщо на період виходу з ладу реєстратора або при відключенні електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням КОРО та розрахункової книжки. Таким підприємцям податкова нагадує, що після встановлення відремонтованого (резервного) реєстратора чи після появи електроенергії необхідно буде провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книги. У разі обнулення оперативної пам'яті необхідно буде відновити дані з контрольної стрічки. Через реєстратор проводяться суми окремо за кожною ставкою ПДВ, акцизу чи іншого податку (збору), після чого слід виконати Z-звіт.

Нагадаємо, раніше у податковій розповіли, як і протягом якого часу ФОПу потрібно зареєструвати програмний реєстратор.

Фото pixabay.com

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