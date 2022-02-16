Курс євро знижується другий день поспіль

Курс європейської валюти знижується другий день поспіль і вже опустився нижче за 32 грн/євро. На 17 лютого Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 31,93 UAH/EUR.

У порівнянні з показниками 16 лютого курс гривні до євро опустився на 9 копійок (було 32,0283 UAH/EUR).

На міжбанку торги європейською валютою завершилися курсом 31,99/32,00 грн за євро.

Нагадаємо, експерти прогнозували цього тижня відчутне зміцнення курсу євро. Так, аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що європейська валюта з високою ймовірністю зміцниться до 32,55 грн/євро. Про це у статті «Чи буде долар знову по 29 гривень: прогнози експертів» .

Фото pixabay.com

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