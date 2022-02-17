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Гроші

Нові платіжки за газ: що зміниться для українців з 1 травня

9:55 17 лютого 2022
газ

З 1 травня Україна переходить на нову систему розрахунків за газ. Населення перевчатимуть рахувати спожитий газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах. Відповідно зміняться і форми платіжних квитанцій. Представники компанії «Оператор ГТС України» припускають, що можуть змінитись і суми у платіжках.

Споживачі в регіоні, який отримує газ із меншою теплотою згоряння, платитимуть менше за ті ж самі спожиті об'єми", — пояснив начальник управління метрології та газовимірювання «Оператора ГТС України» Микола Болховітін.

З карти, складеної фахівцями галузі, зрозуміло, що на зниження суми у платіжках можуть розраховувати мешканці Львівщини, Полтавщини, Кіровоградщини.

Якість газу в Україні

«Газ, який надходить кінцевому споживачеві, це результат змішування газу з різних джерел. Тому його теплота згоряння постійно змінюється залежно від регіону, газопроводу, сезону (літо/зима) і навіть від часу доби… Мета закону — щоб споживачі у регіонах, де газ має меншу теплоту згоряння, платили за одержаний продукт менше», — підсумував представник «Оператора ГТС України».

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Фото pixabay.com

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