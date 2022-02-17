У Кабміні прорахували, якими будуть ціни для українців у новому опалювальному сезоні

Бюджетні асигнування для забезпечення майбутнього опалювального сезону становитимуть щонайменше 160 млрд. гривень. Такі розрахунки наводяться у зареєстрованому у Раді проекті закону про внесення змін до закону про державний бюджет на 2022 рік.

Його автор, «слуга народу» Олександр Завітневич пропонує профінансувати ці асигнування зі спеціального фонду держбюджету, до якого були направлені кошти, отримані як рентна плата за використання надр для видобутку природного газу (понад 230 млрд гривень).

Нагадаємо, з 1 травня 2022 року Україна перейде на нову систему розрахунків за газ. Населення будуть перенавчати рахувати спожитий газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах. Таким чином, споживачі в регіоні, який отримує газ із меншою температурою згоряння, платитимуть менше за ті самі спожиті обсяги.

У НБУ очікують, що світові ціни на газ збережуться на поточному рівні в I кварталі 2022 року, а надалі вони почнуть повільно знижуватися «завдяки вирівнюванню балансу на ринку».

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