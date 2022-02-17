Боргів за тепло немає, а в квартирі холодно: українцям розповіли, хто відповідає за якість газу та як його перевірити

Українці все частіше скаржаться, що для опалення доводиться використати набагато більшу кількість газу, ніж раніше, адже він просто не дає тепла. Що робити у такій ситуації, споживачам розповіли експерти інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда» .

Вони нагадали, що основним показником якості природного газу є теплота згорання (калорійність) палива, яка, згідно з державними стандартами, має становити не менше ніж 7600 ккал/м3.

Відповідальним за якість газу в газорозподільній мережі є обласна газопостачальна компанія. Саме туди слід адресувати письмову заяву, на яку компанія має відреагувати протягом 2−5 днів, направивши свого представника на місце.

При цьому для перевірки якості газу облгаз має право залучати як свої, так і незалежні уповноважені законодавством лабораторії.

Крім того, споживач має право за власні кошти ініціювати проведення аналізу фізико-хімічних показників газу в альтернативній хімічній лабораторії. Якщо перевірка підтвердить невідповідність газу стандартам, облгаз зобов'яжуть перерахувати обсяг споживаного газу та виплатити споживачеві компенсацію. В іншому випадку кошти, витрачені на лабораторні аналізи, компенсовані не будуть, навпаки — сам споживач повинен компенсувати облгазу витрати, понесені ним на перевірку якості та тиску газу.

Якщо суперечки щодо якості газу вирішити шляхом переговорів виявилося неможливим, розбіжності стають предметом розгляду спеціалізованого органу або ж вирішуються у судовому порядку.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто може розраховувати на зниження суми у платіжках на газ у новому опалювальному періоді, і чому це стане можливим.

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