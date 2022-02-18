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В доходи включатимуть перекази від заробітчан: в Україні пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

10:56 18 лютого 2022
В доходи включатимуть перекази від заробітчан: в Україні пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами

Мінсоцполітики запропонувало змінити Методику розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг (наприклад, субсидії), включивши до складу доходу грошові перекази з-за кордону. Відповідний проект розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Після прийняття документа при обчисленні сукупного доходу сім'ї враховуватимуться доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

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Водночас, документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім'ї отримувача соціальних послуг у разі, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна визначити на підставі акта обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджують відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджені дані проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомості з місця навчання/роботи).

Нагадаємо, розмір житлової субсидії розраховується індивідуально та залежить від доходу, складу сім'ї та розмірів житла. Також трапляються ситуації, коли вже нараховану допомогу від держави можуть припинити виплачувати.

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