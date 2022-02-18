У ПФУ затвердили показник зарплати за 2021 рік, за яким розраховується пенсія: наскільки він виріс

Розмір трудової пенсії в Україні залежить від двох показників — заробітку та страхового стажу .

Пенсійний фонд 15 лютого затвердив показник середньої заробітної плати 2021 року, який згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується при розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 25,5% до 12993,56 гривень (за попередній рік цей показник становив 10846,37 грн.), повідомили у Фонді.

По місяцях:

січень — 11 522,64 гривень

лютий — 11 762,28 гривень

березень — 12 349,97 гривень

квітень — 12 561,59 гривень

травень — 12 660,61 гривень

червень — 14 185,04 гривень

липень — 12 911,88 гривень

серпень — 12 397,62 гривень

вересень — 13 095,82 гривень

жовтень — 13 235,32 гривень

листопад — 13 378,29 гривень

грудень — 15 700,65 гривень.

Довідково: відповідно до статті 40 Закону про пенсійне забезпечення для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Пенсію індексуватимуть, коли зростатиме показник середньої зарплати, яка підставляється у формулу розрахунку. Значить, зростатиме і основний розмір пенсії, а разом з ним і розмір доплати, встановлений за пізніший вихід на пенсію (25% від основного розміру пенсії).

Які документи та страховий стаж потрібні для оформлення пенсії, читайте у «ФАКТАХ».

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