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НБУ готується прийняти мільярди від сім'ї Назарбаєва та російського інвестфонду Baring Vostok, — ЗМІ

15:06 18 лютого 2022
НБУ

Казахський фінтех гігант єдиноріг Kaspi з капіталізацією 21 млрд доларів збирається зайти на український ринок. Приголомшливе зростання компанії пов'язують із династією Назарбаєва та російським фондом прямих інвестицій Baring Vostok. Про це пишуть УНН.

У публікації з посиланням на американський Forbes стверджується, що «перетворення Kaspi. kz з невеликого стартапу на гіганта фінансових технологій» має серйозну причину, і передбачається, що до цього може мати відношення племінник колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Кайрат Сатибалди.

«Чи допустить НБУ на чолі з Кирилом Шевченком на ринок інвестиції від Назарбаєва та московського фонду, поки що невідомо — офіційної позиції щодо цього ще не було», — пишуть УНН.

Як пишуть УНН, племінник Назарбаєва Кайрат Сатибалди, що входить, за даними Forbes, до списку 50 найбагатших бізнесменів Казахстану, у 2015 році купив акції Kaspi та став одним із трьох основних акціонерів разом із В'ячеславом Кімом та компанією Baring Vostok. У грудні 2017 року 30% акцій належали племіннику Назарбаєва Кайрату Сатибалди, 21% - В'ячеславу Кіму та 38% - Baring Vostok (Михайло Ломтадзе).

«У 2018 році перед розміщенням на Лондонській біржі племінник Назарбаєва вийшов з Kaspi, продавши свою частку, ймовірно, побоюючись перевірок такими впливовими інститутами, як Morgan Stanley, Citigroup, Renaissance Capital, Управління з фінансового регулювання Великобританії та Лондонська фондова біржа», — йдеться у публікації.

У лютому, як пишуть УНН, стало відомо про придбання Казахським необанком Kaspi (акціонерне товариство Kaspi. kz) значної частини АТ «БТА Банк», НБУ підтвердило наявність повідомлення з боку Kaspi про свої наміри придбати фінансову установу, а відповідно, отримати банківську ліцензію для розвитку свого необанку Також АМКУ надав дозвіл на придбання АТ «БТА Банк».

Штаб-квартира Baring Vostok знаходиться у Москві. Фонд спеціалізується на інвестиціях у приватні компанії Росії та СНД із різних галузей промисловості, ним керує російський топменеджмент. На сайті Baring Vostok повідомляється, що фонд інвестував понад 2,8 млрд доларів у 80 компаній, серед яких більшість — російські.

Фото bank.gov.ua

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