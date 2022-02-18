Надбавка до пенсії почесного донора: як розраховується та коли чекати на підвищення

В Україні разом з пенсією платять надбавки та компенсації. Зокрема, людям, які мають звання «Почесний донор», виплачується надбавка до соцвиплати.

До 25 січня 2021 року в Україні діяв закон «Про донорство крові та її компонентів» № 239/95-ВР від 23 червня 1995 року. Після цієї дати набув чинності новий закон «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-ІХ від 30 вересня 2020 року, нагадали юристи «НаПенсії».

В обох документах сказано, що почесні донори мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

З 1 грудня 2021 року такий прожитковий мінімум 2393 гривні. Відповідно надбавка — 239,3 гривні.

При зміні прожиткового мінімуму надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) та новою (після підвищення).

Наступне підвищення, згідно з Держбюджетом-2022, відбудеться з 1 липня 2022 року, коли прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде 2508 гривень. Надбавка донорам у цьому випадку становитиме 250,80 гривні. У такому разі — пенсіонер отримає на 11,50 гривні більше (250,80 — 239,30).

Фото: https://ua.depositphotos.com

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