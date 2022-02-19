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Гроші

Українців лякають чутками про блокування банківських рахунків у разі вторгнення Росії: що кажуть банкіри

10:54 19 лютого 2022
фейк

На тлі тривожної ситуації навколо України в інтернеті з'явилася інформація про те, що найбільші банки тестують можливість обмеження зняття готівки з карток та банківських рахунків українців. У Незалежній асоціації банків України назвали цю новину фейком.

В Асоціації зазначили, що банки не планують обмежень на зняття готівки.

«У телеграм-каналах поширюється інформація про те, що найбільші банки України разом з урядом тестують можливість обмеження на зняття коштів з карток та банківських рахунків громадян ій нібито ця дія проводиться у рамках підготовки до відображення збройної агресії. Це провокація чи звичайне шахрайство», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, банки можуть блокувати перекази грошей по банківській картці та рахунки клієнтів, але для цього мають бути причини. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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