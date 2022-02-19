У Кабміні хочуть з 1 березня доплачувати 195 тисячам українців по 647 гривень: кого це стосується
В Україні у березні проіндексують пенсії всім категоріям пенсіонерів. Крім того, деякі пенсіонери матимуть доплату.
Йдеться про страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та виплати у разі смерті. Проєкт постанови Мінсоцполітики розміщено на сайті Федерації профспілок для обговорення.
Відомство пропонує встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат таким потерпілим у розмірі 1,14. Після перерахунку у середньому щомісячна страхова виплата зросте на 647 грн.
Якщо за проєкт постанові приймуть, то перерахунок торкнеться 195 тисяч українців.
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Фото: https://ua.depositphotos.com673
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