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Гроші

У Кабміні хочуть з 1 березня доплачувати 195 тисячам українців по 647 гривень: кого це стосується

12:15 19 лютого 2022
люди

В Україні у березні проіндексують пенсії всім категоріям пенсіонерів. Крім того, деякі пенсіонери матимуть доплату.

Йдеться про страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та виплати у разі смерті. Проєкт постанови Мінсоцполітики розміщено на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Відомство пропонує встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат таким потерпілим у розмірі 1,14. Після перерахунку у середньому щомісячна страхова виплата зросте на 647 грн.

Якщо за проєкт постанові приймуть, то перерахунок торкнеться 195 тисяч українців.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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