Відпустка, лікарняний та декрет для ФОПів: що важливо про це знати

Фізособам-підприємцям у разі призупинення діяльності через хворобу доведеться самим взяти на себе задачу щодо оформлення документів та отримання допомоги від Фонду соціального страхування. Крім того, деякі ФОП мають можливість влаштувати собі відпустку і протягом місяця не сплачувати єдиний податок. Про це повідомляє Vector.

Оформити відпустку і не платити в цей час єдиний податок мають право ФОП першої групи та підприємці другої групи без найманих працівників. Письмова заява про відпустку подається заздалегідь за місяць до Державної податкової служби.

Лікарняний лист для ФОП оформлюється у сімейного лікаря, а оплата лікарняного проводиться через Фонд соціального страхування. Усі ФОП, що сплачують ЄСВ, є застрахованими у Фонді соцстрахування та мають право на оплату лікарняного за шостий та наступні дні непрацездатності. До Фонду соціального страхування необхідно буде пред'явити заяву, оформлений е-лікарняний, довідку про відсутність заборгованості з ЄСВ, банківські реквізити рахунку ФОП.

Декретну відпустку (відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами) підприємниці можуть оформити на тих же умовах, що й інші жінки. Триває така відпустка 70 календарних днів до пологів і 56 після них, постпологова частина відпустки може бути продовжена до 70 днів за умови народження двох або більше дітей або медичних ускладнень. Від ЄСВ у декретній відпустці ФОП не звільняються, але підприємці першої та другої групи без найманих працівників можуть 30 днів не сплачувати єдиний податок.

При оформленні декретної відпустки е-лікарняний видається лікарем після 30-го тижня вагітності. До Фонду соціального страхування подаються е-лікарняний, довідка від податкової про відсутність заборгованості з ЄСВ, заява-розрахунок на декретні виплати, трудова книжка, паспорт, копія паспорта, ідентифікаційний код та витяг з реєстру підприємців.

Нагадаємо, податкова склала шпаргалку для ФОПів, як правильно сплачувати єдиний податок, порядок його нарахування та строки сплати.

Фото pixabay.com

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