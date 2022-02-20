Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Обіцяна з 1 березня індексація пенсій має багато підводних каменів. Деякі пенсіонери, особливо отримувачі дуже низьких пенсій можуть виявити, що їх індексація не зачепить, а виплати просто будуть виведені на певний встановлений мінімум. Також неприємним сюрпризом може стати зрівнялівка, коли суми до виплати особам з повним стажем та пенсіонерам без стажу відрізнятимуться лише на 200 гривень. Про нюанси індексації розповів пенсійний консультант Сергій Коробкін для видання NaPensii.

Експерт радить бути готовими до того, що чоловікам та жінкам із повним стажем, незалежно від віку, пенсію підвищать з 2200 до 2300 гривень. При цьому мінімальну соціальну пенсію для непрацюючих підвищать до 2100 гривень. Таким чином, виникне зрівнялівка: трудові заслуги пенсіонера практично нівельовані при визначенні розміру пенсій.

Пенсії «чорнобильцям» будуть проіндексовані за хитрою схемою із встановленням нового розміру мінімальних виплат. З 1 березня для І групи інвалідності мінімум становитиме 6840 гривень, для ІІ групи — 5472 грн, для ІІІ групи та для дітей з інвалідністю — 4218 грн.

Пенсії військовослужбовцям також проіндексують за новим способом, причому індексація пошириться й на тих, хто не потрапив під перерахунок у 2021−2022 роках. Середній розмір підвищення становитиме 705 гривень.

Крім того, вперше проіндексують вікові надбавки. Пенсіонерам 75−80 років після 1 березня платитимуть уже не 400, а 456 гривень надбавки, а 80-річним і старшим — 570 гривень замість 500.

Нагадаємо, середній розмір підвищення пенсії внаслідок індексації має становити 360 грн. Індексація має торкнутися 10 млн. пенсіонерів.

Фото pixabay.com

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