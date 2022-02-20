Українці платитимуть аліменти на дітей по-новому: що важливо знати

В Україні змінилися правила обліку доходів, за якими визначають розмір виплати аліментів на дітей. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів.

Так, йдеться про удосконалення механізму стягнення аліментів з осіб, які працюють та отримують заробіток за кордоном, а також з одержувачів пенсії. Крім того, розширено перелік осіб, з яких можуть стягуватись аліменти.

Такі зміни внесені до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків.

Новими правилами передбачені чотири головні нововведення.

1. З непрацюючого платника аліментів або платника-ФОПа, який виїжджає за кордон для постійного проживання в держави, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, утримання аліментів провадиться за весь період до досягнення дитиною повноліття. Стягнення провадиться до виїзду з України та розраховується, виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкає платник аліментів до від’їзду за кордон.

2. З осіб, які працюють і одержують заробіток (дохід) тільки за кордоном у державі, з якою Україна не уклала договору про надання правової допомоги, розмір аліментів обчислюється виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкали такі особи до від’їзду за кордон. У разі надання такими особами відомостей про свій заробіток (дохід) аліменти обчислюються виходячи із розміру заробітку, отриманого ними за кордоном.

3. В облік доходів, з яких стягуються аліменти, не беруться надбавки до пенсії, які виплачуються непрацюючим пенсіонерам на утримання непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Раніше до уваги не бралася лише пенсійна надбавка особам з інвалідністю 1 групи на догляд за ними.

4. З військовослужбовців Збройних Сил України, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони стягнення аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

В Україні держава підвищила розмір надбавки на догляд окремим категоріям осіб з інвалідністю з дитинства та за дитиною з інвалідністю.

Як писали «ФАКТИ», в Україні нещодавно ухвалили у другому читанні та загалом закон про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

В Міністерстві юстиції також попередили, що невиплата аліментів на дитину в належні терміни може призвести до того, що через суд стягнуть суму в півтора рази більшу, ніж заборгованість.

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter