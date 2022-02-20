Розмір допомоги при народженні дитини хочуть збільшити до 150 тисяч гривень: законопроект уже у Раді

Після того, як Кабінет Міністрів змінив правила обліку доходів, за якими визначають розмір виплати аліментів на дітей, у Раді зареєстрували і законопроект про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини майже втричі — з 41,3 тисячі гривень до 150 тисяч гривень. Автором ініціативи є нардеп від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко.

«Розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 грн, цей розмір не переглядався з 01.07.2014 р. (стосовно долара США ця сума зменшилася майже вдвічі з 2014 року). Також з огляду на інфляцію розмір допомоги при народженні дитини вимагає невідкладного перегляду», — зазначила вона.

Розмір допомоги, згідно із законопроектом, знову буде прив'язано до кількості дітей у сім'ї:

при народженні першої дитини — 50 тис. грн;

при народженні другої дитини — 100 тис. грн.;

при народженні третьої та кожної наступної дитини — 150 тис. грн.

Виплата здійснюватиметься рівними частинами протягом 36 місяців. А одноразову суму виплати планується визначити у сумі:

при народженні першої дитини — 15 тис. грн.;

при народженні другої дитини — 30 тис. грн.;

при народженні третьої та кожної наступної дитини — 45 тис. грн.

Сума допомоги, що залишилася, виплачуватиметься рівними частинами протягом 36 місяців. Також передбачено щорічну індексацію розміру виплати на прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року).

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало скоротити термін соціальних відпусток з догляду за дітьми з 10 до 7 днів, опублікувавши відповідний законопроект для обговорення.

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter