Передові технології: як Moneyveo захищає дані користувачів

У розвинених країнах світу онлайн-кредитами користується чи не кожен другий громадянин, адже вони допомагають людям закрити термінові потреби тут і зараз. В Україні небанківське онлайн-кредитування також досить поширене. Окрім надання якісного обслуговування та розроблення інноваційних продуктів, фінансові компанії повинні, чи не в першу чергу, слідкувати за безпекою даних своїх користувачів. На них лягає велика відповідальність за збереження конфіденційної інформації, яку клієнти залишають у сервісах. Тому системи захисту мають бути досить надійними.

Роботу небанківських організацій в нашій країні регулює Національний банк України. Згідно з законом, кожна фінансова установа, яка надає послуги кредитування громадянам, повинна отримати ліцензію та забезпечити захист цифрової інформації. Тому НБУ контролює та відстоює права обох сторін — споживача та кредитора.

Стрімкому розвитку онлайн-кредитування в Україні посприяло як гнучке законодавство, яке дозволяє укладати договори у віддаленому форматі, так і передові технології, завдяки яким процес оформлення кредиту став швидким і комфортним. Фінтехкомпанія Moneyveo одна із перших представила на ринку послугу онлайн-кредитів, запустивши власну автоматизовану систему опрацювання заявок. До того ж в організації є міжнародні сертифікати Sectigo EV SSL и PCI DSS Service Provider Level 1, які гарантують найвищий рівень безпеки платіжних карток.

Які засоби захисту даних використовує Moneyveo

На небанківському ринку України в питаннях захисту персональної інформації клієнтів Moneyveo посідає перші позиції. Сервіс застосовує найбільшу кількість моделей онлайн-верифікації та ідентифікації з-поміж інших фінансових компаній. Сьогодні Moneyveo користується двома безлімітними моделями верифікації клієнтів — застосунком «Дія + liveness» та інформацією від третіх осіб; і двома спрощеними — BankID NBU та верифікацією даних через БКІ + liveness.

Так, Moneyveo — одна з небагатьох фінансових компаній, хто почав застосовувати метод захисту від шахрайства liveness detection method. Це спосіб розпізнавання реальності клієнта шляхом його фотофіксації в режимі реального часу. Техніка liveness застосовує алгоритми, які допомагають відрізнити живу людину від будь-якого виду репродукції зображення (цифрове фото, маска чи грим).

Що робить сервіс безпечним та надійним

Для компанії Moneyveo захист особистої інформації користувачів є пріоритетним напрямком в діяльності. Щороку сервіс витрачає третину IT-бюджету на впровадження найсучасніших методів проти витоку конфіденційних даних клієнтів. Фахівці працюють над удосконаленням інформаційної безпеки та підвищенням її ефективності відповідно до світових стандартів.

«Кожного року ми здійснюємо аудит із захисту персональних даних, щоб рівень IT-безпеки невпинно зростав, — каже операційний директор компанії Сергій Сінченко. — Moneyveo проводить зовнішнє та внутрішнє тестування для протидії витоку даних. Ми запровадили чимало технологічних інструментів, ввели вимоги європейського регламенту про захист даних — GDPR. Такі дії спрямовані на унеможливлення хакерських атак та попередження ймовірної втрати особистої інформації клієнтів».

Окрім того, з метою протидії шахрайству Moneyveo уклала меморандум про співпрацю з кіберполіцією. Компанія вийшла на новий рівень взаємодії з банками та мобільними операторами: посилила систему перевірки та ідентифікації особистості за дебетовою карткою та номером телефону.

Дії, направлені на надійний захист персональних даних, позитивно впливають на розвиток фінансових установ та на якість їхніх послуг. Компанії, які виконують вимоги регулятора, не лише зміцнюють репутацію на ринку та дають зелене світло своїй діяльності, але й підвищують рівень довіри своїх клієнтів. На сьогодні в сервісі обслуговується близько 1,2 млн постійних користувачів.

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