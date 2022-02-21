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Закриття ФОП: штрафи, пеня та чи проводитися документальна перевірка

12:13 21 лютого 2022
Закриття ФОП: штрафи, пеня та чи проводитися документальна перевірка

У випадку, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань такого платника, при цьому навіть державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізособи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, й не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання. Таке роз'яснення надали в Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області.

У випадку, якщо після внесення до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про припинення підприємницької діяльності, фізична особа продовжуватиме провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи — з відповідними санкціями з боку контролюючих органів.

Нагадаємо, що у разі призупинення діяльності ФОП через хворобу підприємцям доведеться самим взяти на себе задачу щодо оформлення документів та отримання допомоги від Фонду соціального страхування. Крім того, деякі ФОП мають можливість влаштувати собі відпустку і протягом місяця не сплачувати єдиний податок. Мова йде про ФОП першої групи та підприємців другої групи без найманих працівників. Письмова заява про їх відпустку подається заздалегідь за місяць до Державної податкової служби.

Фото 1а.lv/

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