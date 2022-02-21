Банк «Глобус» підозрюють у відмиванні 135 млн гривень. Про це стало відомо з клопотання ДБР щодо продовження строку досудового розслідування справи про можливе відмивання грошей за участю банку «Глобус» та компанії «Нове обладнання», повідомляє агенція УНН.

«Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін) та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній», — йдеться у повідомленні.

Відмічається, що Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Державного бюро розслідувань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62 019 000 000 000 984 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Це привласнення та розтрата майна, а також відмивання грошей.

«У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ „Нове обладнання“ (код ЄДРПОУ 38 929 719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах», — йдеться у клопотанні.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, основними акціонерами банку «Глобус» є Олена Сильнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов. Мамедов з 2016 року очолює правління цієї фінустанови та вважається його фактичним контролером. У період президентства Віктора Януковича керував державним «Укргазбанком».

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