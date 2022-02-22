28.51 / 29.06 32.21 / 32.91
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Березнева індексація пенсій під загрозою? Чи вплине агресія РФ на підвищення виплат пенсіонерам

10:03 22 лютого 2022
Гривні

На березень 2022 року в Україні заплановано індексацію пенсійних виплат.

Як пише «Сегодня», на кордоні наростає військова загроза з боку Росії, і українці бояться, що планова індексація буде зірвана. Посилаючись на відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на запитання депутатів у Верховній Раді, видання стверджує, що «ситуація з виплатами під контролем та підвищення буде проведена вчасно».

Очільник уряду зазначив, що Нацбанк має достатньо резервів, щоб курс гривні залишався стабільним, а бюджет у січні був перевиконаний більш ніж на 10 млрд грн.

«Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічне тло, але ситуація залишається стабільною та контрольованою», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що у березні пенсії обіцяють проіндексувати на 14 відсотків. Зокрема підвищення виплат пенсій військовим заплановано на рівні 705 гривень у середньому. Страхові пенсії, призначені до 2019 року, у середньому збільшать на 500 гривень, мінімальне підвищення — 100 гривень. Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії, у середньому зростуть на 400 гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Донецьк

Путін йде на загострення: у РФ заявили про намір визнати «ЛДНР» у межах Донецької та Луганської областей

салат

Салат «Чоловіча радість» від Людмили Борщ: надасть сили та гарний настрій будь-якому чоловікові

Фріске

Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.