Березнева індексація пенсій під загрозою? Чи вплине агресія РФ на підвищення виплат пенсіонерам

На березень 2022 року в Україні заплановано індексацію пенсійних виплат.

Як пише «Сегодня», на кордоні наростає військова загроза з боку Росії, і українці бояться, що планова індексація буде зірвана. Посилаючись на відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на запитання депутатів у Верховній Раді, видання стверджує, що «ситуація з виплатами під контролем та підвищення буде проведена вчасно».

Очільник уряду зазначив, що Нацбанк має достатньо резервів, щоб курс гривні залишався стабільним, а бюджет у січні був перевиконаний більш ніж на 10 млрд грн.

«Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічне тло, але ситуація залишається стабільною та контрольованою», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що у березні пенсії обіцяють проіндексувати на 14 відсотків. Зокрема підвищення виплат пенсій військовим заплановано на рівні 705 гривень у середньому. Страхові пенсії, призначені до 2019 року, у середньому збільшать на 500 гривень, мінімальне підвищення — 100 гривень. Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії, у середньому зростуть на 400 гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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