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Частину українців позбавлять виплат від держави: що про це відомо

11:20 22 лютого 2022
люди

В Україні підвищилися вимоги щодо кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії за віком. Українці, які до 60-ти років, не заробили необхідної кількості років стажу, можуть розраховувати на соціальну пенсію від держави.

Щоб отримати цю пенсію, необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу її сім'ї, нагадує «Юридичний портал».

Соціальна пенсія чи допомога не призначається у разі, якщо:
- людина отримує пенсію (зокрема й соціальну), працює чи веде іншу діяльність з отриманням доходу;

- хтось з членів сім'ї протягом року перед зверненням за допомогою здійснив купівлю (оплату послуг) у розмірі понад 50 тис. гривень;

- середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

- у результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела для існування, які не вказані у декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї не працевлаштованих тощо);

- у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, або більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу).

При цьому тимчасова фінансова допомога (соціальна пенсія) людям, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися за висновком спеціальної комісії, якщо у складі сім'ї є особа з інвалідністю. Рішення приймається після обстеження матеріально-побутових умов людини, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як докупити та скільки коштує страховий стаж.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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